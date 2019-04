Saudi Aramco, l’impresa più fruttuosa al mondo: 111 miliardi di utili nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Profitti per 111 miliardi di dollari. Si chiude così l’esercizio 2018 di Saudi Aramco, simboleggiando l’impresa più fruttuosa al mondo. Un aumento degli utili del 50% rispetto al 2017 (75,9 miliardi). I ricavi sono stati pari a 356 miliardi e si confrontano con i 263 miliardi dell’anno precedente.

La compagnia petrolifera ha alzato il velo sui conti in vista dell’emissione del mega bond da 10 miliardi di dollari in rampa di lancio per finanziare una parte dei 69 miliardi di dollari che dovrà sborsare per l’acquisizione del 70% del fondo sovrano saudita Sabic.

Saudi Aramco è tra le più grandi compagnie oil al mondo e il più importante finanziatore del governo saudita, essendo posseduta al 100% da quest’ultimo.