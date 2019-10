Saudi Aramco, ennesimo rinvio della quotazione

editato in: da

(Teleborsa) – L’Arabia Saudita ha rinviato nuovamente il lancio della tanto attesa offerta pubblica iniziale (IPO) di Saudi Aramco, prevista già la settimana prossima. Si tratta di uno slittamento limitato a qualche settimana.

Secondo quanto scrive il Financial Times, Riad vuole aspettare fino a quando non avrà più chiarezza riguardo al potenziale impatto sul bilancio degli attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi, del mese scorso, che hanno dimezzato temporaneamente la produzione.

L’annuncio del collocamento in Borsa era atteso per questa domenica, 20 ottobre, a Dahran, la città sede del quartier generale di Saudi Aramco. Il prospetto sarebbe stato pubblicato la settimana prossima, in modo da effettuare l’IPO a novembre.

Con l’operazione il principe ereditario Mohammed bin Salman aspira a strappare per la compagnia di Stato una valutazione di 2mila miliardi di dollari, sollevando tuttavia dubbi nella maggior parte degli analisti. All’estero, infatti, si è registrato un tiepido interesse da parte degli investitori istituzionali.