Sassoli: “Non si torna indietro a proposta Commissione”

(Teleborsa) – “La proposta della Commissione europea è particolarmente apprezzabile. Adesso la proposta verrà esaminata nel dettaglio e inizia un percorso di riflessione, ma siamo sicuri che indietro a questa proposta non si torna“.

Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento UE David Sassoli. “Siamo soddisfatti che la Commissione europea abbia accolto le nostre indicazioni e la voce del parlamento”, aggiunto lanciando un appello “alle autorità nazionali dei nostri Paesi e ai parlamenti nazionali perché ci sia nelle prossime settimane una grande concentrazione affinché tutto sia rapido ed efficiente“.

“Credo che in questo momento – ha sottolineato Sassoli in conferenza stampa – tutti dobbiamo sentirci pezzi di uno stesso ingranaggio. Perché l’Unione europea non sono soltanto le istituzioni di Bruxelles. Sono anche le autorità nazionali, i governi e i parlamenti di 27 Paesi che in questo momento devono uscire da questa emergenza insieme, e solo insieme possono farlo”.