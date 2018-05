SAS amplia le perdite ma meno delle attese

editato in: da

(Teleborsa) – SAS amplia le perdite trimestrali ma meno delle attese, confermando i target per l’intero esercizio.

La compagnia aerea svedese ha chiuso il secondo trimestre fiscale con un passivo netto di 358 milioni di corone svedesi, in aumento rispetto al rosso di 320 milioni messi a bilancio nello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato risulta però migliore del consensus che aveva preventivano una perdita di 550 milioni.

I ricavi sono migliorati invece da 9,84 a 9,92 miliardi di corone svedesi facendo leggermente meglio delle stime che erano per 9,90 miliardi.

SAS sta portando avanti un piano di miglioramento dell’efficienza e taglio dei costi che si concluderà nel 2020. Nei mesi a venire, tuttavia, le spese aumenteranno per via dell’incremento dei prezzi del carburante e l’aumento della capacità. Quest’ultima è comunque un fattore positivo che permetterà al vettore scandinavo di archiviare l’esercizio con un utile pretasse al netto dei costi non ricorrenti di 1,5-2 miliardi di corone svedesi.

I conti migliori delle attese e l’outlook ottimista non bastano però al titolo SAS, che sta cedendo il 2,5% sulla Borsa di Stoccolma.