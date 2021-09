Sardegna, Solinas: Porto Arbatax in Autorità di sistema passaggio fondamentale per il rilancio

editato in: da

(Teleborsa) – “L’inserimento del Porto di Arbatax nell’Autorità di sistema della Sardegna è un punto di partenza per il rilancio dell’Ogliastra, del suo tessuto economico, delle sue potenzialità turistiche e produttive”. Il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha commentato con soddisfazione il provvedimento contenuto nel Decreto Infrastrutture e trasporti approvato dal Consiglio dei Ministri. “È un passaggio fondamentale – ha sottolineato il Presidente Solinas – per restituire allo scalo ogliastrino quell’importanza strategica che deve rivestire per l’intero territorio, troppo spesso penalizzato da trasporti carenti. Un segnale di attenzione da parte del Governo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai trasporti, Giorgio Todde. “Oggi – ha dichiarato l’assessore – scriviamo un pezzo di storia di Arbatax e dell’Ogliastra. Dopo la visita di alcune settimane fa del viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli arriva una ottima notizia”. “È un passo importante – ha aggiunto Todde – che sancisce la rilevanza nazionale del Porto Ogliastrino, aprendo ora agli investimenti necessari alla sua messa in sicurezza ed al rilancio. Ed è il primo passo al quale devono seguire ora il riconoscimento formale dell’area Zes per il retroporto ed l’avvio del progetto strategico del Polo della Nautica“.