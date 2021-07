Sardegna, RSE: gas e virtual pipeline soluzioni migliori per futuro energetico

editato in: da

(Teleborsa) – Sono il gas naturale e la virtual pipeline (ovvero un collegamento virtuale via nave per il gas) proposta da Enura – la joint venture tra Snam e Società Gasdotti Italia (SGI) – le soluzioni economicamente più convenienti per il futuro energetico della Sardegna. È quanto sostiene il report “Soluzioni infrastrutturali per il soddisfacimento del fabbisogno energetico della regione Sardegna” di RSE che è stato presentato oggi in occasione del workshop organizzato da Snam sui piani decennali dei TSO (operatori di trasmissione energetica) italiani. RSE è la società del gruppo GSE (controllato dal ministero dell’Economia) che si occupa di attività di ricerca nel settore elettro-energetico.

Secondo quanto affermato dallo studio RSE, i maggiori oneri infrastrutturali collegati a questo scenario sarebbero più che compensati dai minori costi dei vettori energetici e dalle minori esternalità ambientali. In sostanza, l’introduzione del gas sarebbe più vantaggiosa in termini economici rispetto a uno scenario che preveda unicamente l’elettrificazione e, in particolare, le soluzioni che prevedono il gas naturale e la virtual pipeline porterebbero i risparmi maggiori, quantificati in circa 3 miliardi di euro.

L’analisi di RSE, in questa fase, è stata limitata a soluzioni binarie (trasporto solo mediante dorsale o solo su strada), ma verrà ampliata prendendo in esame soluzioni infrastrutturali “miste”, che includano quindi tratti di rete. Lo studio copre un orizzonte di vent’anni e mira a individuare le configurazioni che consentano di avere il costo complessivo più basso, pur garantendo condizioni eque di fornitura di energia ai clienti finali.