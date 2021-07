Sardegna, ok del Consiglio regionale a 200 nuove borse di studio per specializzandi in medicina

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio regionale della Sardegna ha dato l’ok al finanziamento di altre 200 borse di studio per gli specializzandi di medicina in aggiunta alle 53 già programmate, e di altre 62 non mediche oltre alle 11 già previste. Lo stanziamento delle risorse è triennale: si parla di 5 milioni di euro per il 2021 che consentiranno l’attivazione dei 200 nuovi contratti, 10 milioni per il 2022 e 15 milioni per il 2023.

Il 20 luglio sono in programma i test d’ammissione per le scuole. La legge porta la firma di tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione ed è entrata in Consiglio con la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 102 del regolamento.