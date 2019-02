Sardegna, MIT: tavolo tecnico con Air Italy

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per domani, 21 febbraio, i vertici di Air Italy, la Regione Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Enac per partecipare a una tavolo tecnico di confronto sui collegamenti aerei con la Sardegna.

La convocazione del tavolo fa seguito alla disponibilità espressa dalla compagnia aerea per risolvere il problema delle rotte onerate per i collegamenti da e per la Sardegna.

Air Italy ha dichiarato in una nota di essere impegnata a valutare tutte le opzioni possibili per salvaguardare i propri investimenti ed i propri dipendenti e di essere pronta a prendere in considerazione le proposte che emergeranno dal confronto in sede Ministeriale.

Air Italy, dopo avere perso la gara bandita dalla Regione Sardegna per la continuità territoriale sui collegamenti da Olbia per Roma e Milano – vinta da Alitalia, che potrà effettuare anche i voli da Cagliari – si è dichiarata non disponibile a prorogare i voli tra il 1° e il 16 aprile, ovvero fino al giorno precedente l’entrata in vigore del nuovo sistema di continuità territoriale.