Sardegna: accordo quadro tra Air Italy, Alitalia e Regione su continuità territoriale

(Teleborsa) – Accordo quadro raggiunto tra Air Italy, Alitalia e Regione Sardegna per le rotte di continuità territoriale di Olbia. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma l’obiettivo principale di Air Italy, di proteggere il proprio personale di Olbia e gli investimenti in Sardegna negli ultimi 50 anni, è stato raggiunto, grazie all’impegno dei propri azionisti.

“Questo è stato indubbiamente un periodo molto impegnativo per tutte le parti”, ha dichiarato il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov. “Ma oggi, grazie all’impegno dei nostri azionisti e agli sforzi della Regione Sardegna e di Alitalia – ha aggiunto – abbiamo raggiunto un accordo quadro che soddisfa le nostre esigenze principali: proteggere il personale, che conta oltre 500 dipendenti nella nostra sede di Olbia e permetterci di continuare servire la Sardegna come abbiamo fatto per più di mezzo secolo”.

“Ora – ha concluso Dimitrov – siamo in fase di definizione dei dettagli in modo da poter mettere in vendita i voli il prima possibile e permettere ai sardi e ai turisti una brillante stagione estiva 2019″.