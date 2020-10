Saras sotto pressione in Borsa precisa “associazione con contrabbando di petrolio priva di fondamento”

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in ribasso il titolo Saras, che esibisce una perdita secca del 3,56% sui valori precedenti.

Sul titolo pesano indiscrezioni di stampa secondo cui la procura distrettuale antiterrorismo di Cagliari starebbe indagando i vertici dell’azienda sull’acquisto di petrolio dell’Isis da parte delle raffinerie della Saras di Sarroch.

Saras respinge “fermamente ogni associazione del nome della Societa` al contrabbando di petrolio e di carburante, in quanto del tutto priva di fondamento e lesiva della immagine propria e dei collaboratori del Gruppo”. Con una nota la società precisa che nell’articolo si fa riferimento a un’inchiesta del Tribunale di Cagliari, “rispetto la quale siamo a disposizione nella piena consapevolezza della bontà e della trasparenza delle operazioni effettuate dal Gruppo. Saras si riserverà di porre in essere ogni iniziativa a tutela del buon nome della Società”. La Società` ribadisce, poi, “il proprio impegno nel contrasto di pratiche illecite sul mercato, anche attraverso la denuncia di comportamenti anomali e l’elaborazione di proposte di sviluppo della normativa”.

“Appreso notizia restiamo senza parole”. Sono le prime dichiarazioni del presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia alla notizia di perquisizione nell’azienda Saras partecipata dalla Famiglia Moratti con centro di Raffinazione a Sarroch (CA), in Sardegna. “Seguiamo con attenzione le prossime fasi dell’indagine, sperando quanto prima che la Magistratura possa chiudere in positivo questa triste pagina economica del comparto energetico in Italia. Manifestiamo la massima vicinanza alla Saras ed al management, ed alle sue controllate. Nonchè la stima alla Famiglia Moratti nel ricordo che mi ha lega al dott. Gian Marco”, conclude.

(Foto: Piotr Trojanowski / 123RF)