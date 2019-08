Saras, Société Génerale consiglia “buy”

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove al rialzo Saras, con un progresso dell’1,46%, in sintonia con il resto del comparto oil, galvanizzato dalla risalita del prezzi del petrolio.

A fare da assist alle azioni contribuisce anche la promozione giunta dagli analisti di Société Générale che hanno rivisto al rialzo la raccomandazione a “buy” da “hold”. Ritoccato all’insù anche il target price a 1,75 euro dagli 1,40 precedenti.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che la società energetica mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +2,42%, rispetto a -3% dell’indice azionario italiano).

Lo status tecnico di Saras è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,549 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,514. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,584.