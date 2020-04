Saras revoca proposta dividendo e buyback

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Saras, riunitosi in data odierna, ha deliberato la revoca della proposta di distribuzione del dividendo e la proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. Inoltre il Consiglio ha deciso di revocare la convocazione dell’Assemblea del 21 Aprile 2020 e di convocare una nuova Assemblea per il 22 Maggio 2020 e, occorrendo, per il giorno 23 Maggio 2020 in seconda convocazione.

Il Presidente Massimo Moratti, nel commentare la revoca del dividendo e del buyback azionario, ha spiegato che “l’incertezza dello scenario economico globale” ha imposto “scelte di prudenza” e che “sia la distribuzione del dividendo sugli utili 2019 che la proposta di piano di buy back saranno rivalutate quando il contesto economico di riferimento sarà maggiormente definito“.

(Foto: Piotr Trojanowski / 123RF)