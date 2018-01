Saras in rosso. Kepler Cheuvreux taglia prezzo obiettivo

(Teleborsa) – Retrocede Saras a Piazza Affari, con un ribasso dell’1,60% dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato il target price a 2 da 2,5 euro. Reiterato il giudizio buy.

A penalizzare il titolo del comparto energetico contribuisce anche la flessione del prezzo del petrolio. Il Light Sweet Crude oil sta registrando una flessione dello 0,99% a 63,32 dollari al barile.

La tendenza ad una settimana della società energetica è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Saras, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 1,77 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,806. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 1,754.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)