Saras corre ancora sulla scia dei risultati, analisti premiano titolo

(Teleborsa) –

Brillante rialzo per la Saras, che lievita in borsa con un guadagno del 3,83%. Il titolo prosegue la performance di ieri in scia ai solidi risultati ed a quanto emerso dal business plan.

A sottolineare l’apprezzamento mostrato dal mercato e dagli esperti contribuisce il giudizio positivo degli analisti: Kepler Cheuvreux ha alzato il target price a 2,2 euro da 2 euro precedente con conferma di un giudizio Buy, mentre Mediobanca reitera un Outperform con TP a 2,2 euro.

Lo status tecnico di breve periodo di Saras mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,932 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,852. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 2,012.

