Saras, conti in calo nei primi 9 mesi del 2019

I primi 9 mesi dell’anno per Saras hanno registrato un calo nei ricavi. Il gruppo di raffinazione della famiglia Moratti ha infatti ottenuto profitti per 7,1 miliardi, in contrazione rispetto ai 8,96 miliardi dei primi nove mesi del 2018, e con un utile netto comparable in flessione del 66% a 20,2 milioni.

Segno meno del 20% anche l’ebitda comparable a 217,5 milioni. L’indebitamento finanziario netto a fine settembre (post effetto Ifrs) ammonta a 15 milioni. In controtendenza i risultati del terzo trimestre rispetto a quelli della prima metà dell’anno, con l’utile netto comparable pari a 57 milioni, in crescita del 29% rispetto allo stesso trimestre del 2018.

Saras a Piazza Affari segna un rosso dello 0,86%.

