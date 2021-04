SAP vola in Borsa dopo revisione al rialzo dei ricavi per il 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Spicca il volo sulla Borsa di Francoforte SAP, che si attesta a 117 con un aumento del 4,28%. Il colosso europeo della produzione di software gestionali ha annunciato di aver rivisto al rialzo le stime per i ricavi dell’anno per la forte performance del segmento del Cloud. SAP ora si aspetta 9,2 – 9,5 miliardi di euro di entrate non IFRS dal cloud per il 2021 (8,09 miliardi di euro nel 2020), in crescita del 14-18% a cambi costanti (l’intervallo precedente era di 9,1-9,5 miliardi di euro) e 23,4-23,8 miliardi di euro di ricavi da cloud e software non IFRS (23,23 miliardi di euro nel 2020), in crescita dall’1%-2% a cambi costanti (l’intervallo precedente era di 23,3-23,8 miliardi di euro)

Nei primi tre mesi dell’anno i ricavi IFRS del segmento Cloud sono stati in aumento del 7% (non IFRS +13% a cambi costanti), ricavi da licenze software IFRS in aumento del 7% (non IFRS +11% a cambi costanti, la crescita più rapida in cinque anni), entrate IFRS Cloud & Software in crescita dell’1% (non IFRS +6%). L’utile operativo IFRS è stato in calo del 21%, mentre l’utile operativo non IFRS in aumento del 24% a cambi costanti.



“Il primo trimestre del 2021 è stato unico per molti versi. Abbiamo registrato la crescita degli ordini più elevata tra cloud e software in cinque anni, registrando il più forte aumento dell’utile e del margine operativo non IFRS in un decennio – ha commentato il CFO Luka Mucic – A medio termine, il rapido passaggio di SAP al cloud accelererà la crescita dei ricavi”.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 117,7 e successiva a 119,8. Supporto a 115,6.

(Foto: SAP)