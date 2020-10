SAP crolla a Francoforte dopo profit warning

editato in: da

(Teleborsa) – Precipita sulla piazza di Francoforte il titolo SAP che mostra una flessione di circa il 19%.

A pesare sul titolo contribuisce la trimestrale che ha evidenziato ricavi in calo del 4% a 6,54 miliardi di euro nel terzo trimestre 2020, mentre il risultato operativo è scivolato dell’1% a 2,07 miliardi.

Il big tedesco dei software ha deciso di rivedere l’outlook per il 2020 di fronte alla debolezza dei risultati del terzo trimestre e dell’evoluzione della pandemia. In particolare, ora si attende un risultato operativo di 8,5 miliardi rispetto ai 8,7 miliardi indicati in precedenza e ricavi per 27,8 miliardi, giù rispetto ai 28,5 miliardi della stima passata.