editato in: da

(Teleborsa) – Santander Consumer USA Holdings, quotata sulla borsa di New York, ha accettato il delisting della società, proposto dall’azionista di maggioranza Santander Holdings USA.

Secondo i termini dell’accordo, Santander Holdings acquisirà le azioni del gruppo a 41,50 dollari per azioni, in contanti, in un accordo dall’equity value di 12,7 miliardi di dollari.