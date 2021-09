Sanofi, risultati positivi per vaccino mRNA contro Covid da trial di Fase I/II

(Teleborsa) – Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha annunciato risultati positivi nel trial di Fase I/II per candidato vaccino Covid-19 basato su mRNA che sta sviluppando con Translate Bio (azienda di cui ha completato l’acquisizione di recente). I dati hanno mostrato una sieroconversione anticorpale neutralizzante del 91%-100% nei partecipanti allo studio, due settimane dopo una seconda iniezione, in tutti e 3 i dosaggi testati. “Non è stato osservato alcun problema di sicurezza e il profilo di tollerabilità è paragonabile a quello di altri vaccini Covid-19 a mRNA”, si legge in una nota.

“Siamo felici di vedere questi risultati iniziali positivi – afferma Jean-Francois Toussaint, Global Head of Research and Development di Sanofi Pasteur – Abbiamo ottenuto un risultato impressionante solo 9 mesi dopo la prova mondiale del concetto di vaccini mRNA e solo 17 da quando abbiamo iniziato questo primo progetto di vaccino mRNA”. “Questi risultati aiuteranno chiaramente a informare il percorso da seguire per i nostri programmi di sviluppo dell’mRNA“, ha aggiunto.

Per l’azienda farmaceutica francese si tratta di un grande passo avanti dopo i ritardi nella sperimentazione di un altro vaccino. A dicembre 2020 Sanofi e GSK avevano infatti annunciato un ritardo nel loro programma per sviluppare un vaccino per la Covid-19, a causa delle mancanza di effetti soddisfacenti negli anziani. Nel comunicato odierno, Sanofi ha sottolineato di continuare a lavorare allo sviluppo del vaccino a proteine ricombinanti in collaborazione con GSK.