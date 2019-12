editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo Sanofi ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di tutte le azioni in circolazione della società biotech Synthorx, quotata al Nasdaq, a un prezzo unitario di 68 dollari, in contanti, per complessivi 2,5 miliardi di dollari.

Il perfezionamento dell’operazione è atteso nel primo trimestre 2020. Con tale acquisizione il colosso francese punta ad espandersi nel segmento dell’immuno-oncologia.