Sanofi acquista la biotech americana Kadmon in un deal da 1,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) – Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha stipulato un accordo di fusione definitivo con Kadmon Holdings, società di biofarmaceutica quotata sul Nasdaq. Gli azionisti Kadmon riceveranno 9,50 per azione in contanti, per un valore totale di circa 1,9 miliardi di dollari. La società acquisita scopre, sviluppa e commercializza “terapie trasformative per aree patologiche con esigenze mediche significativamente insoddisfatte”.

L’acquisizione – evidenzia una nota del gruppo francese – supporta la strategia di Sanofi di continuare a far crescere il suo core business General Medicines e aggiungerà immediatamente Rezurock (belumosudil) al suo portafoglio di farmaci per i trapianti. Rezurock è un trattamento recentemente approvato dalla FDA per la malattia del trapianto contro l’ospite (cGVHD), una reazione immunitaria esercitata dalle cellule trapiantate nei confronti dei tessuti della persona che le riceve.



“Siamo entusiasti di aggiungere il Rezurock di Kadmon al nostro consolidato portafoglio di trattamenti per i trapianti – ha affermato Olivier Charmeil, Executive Vice President General Medicines di Sanofi – La nostra scala, esperienza e relazioni esistenti creano una piattaforma ideale per raggiungere il pieno potenziale di Rezurock”.

Si muove al ribasso Sanofi con i prezzi allineati a 85,53 per una discesa dell’1,63%. Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 85 e successiva a 84,46. Resistenza a 86,28.