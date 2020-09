Sanlorenzo prosegue l’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Sanlorenzo, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 31 agosto 2020 e oggetto di informativa in data 24 settembre 2020, ha comunicato che tra l’avvio del programma e il 30 settembre 2020 ha acquistato 3.231 azioni ordinarie, pari allo 0,14% del capitale sociale sottoscritto e versato, al prezzo medio di 14,80 euro per azione, per un controvalore complessivo di 47.818,80 euro.

A seguito delle operazioni finora effettuate, al 30 settembre, Sanlorenzo detiene 3.231 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale sociale sottoscritto e versato.

A Milano, brillante rialzo per Sanlorenzo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,79%.