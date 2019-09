Sanlorenzo presenta la domanda per quotazione in borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Sanlorenzo S.p.A. rende noto di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. In relazione alla quotazione, la Società ha preparato e sottoposto all’approvazione di Consob, il Prospetto Informativo finalizzato all’ammissione alla quotazione.

In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento da parte di Borsa Italiana dell’autorizzazione all’ammissione alla quotazione e all’approvazione da parte della Consob, al momento si prevede che l’Offerta venga lanciata nel 2019. Alla data del presente annuncio, si prevede che l’Offerta, compreso l’esercizio dell’opzione di ‘Greenshoe’, arriverà fino al 35% del capitale sociale di Sanlorenzo.

I proventi derivanti dall’aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla Società principalmente per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato. Dopo l’offerta, la Società prevede di avere una struttura finanziaria ampiamente esente da debito.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce in qualità di Sponsor per l’ammissione alla quotazione delle Azioni. Alantra agisce in qualità di advisor finanziario della Società. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario dell’Azionista Venditore.