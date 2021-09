Sanlorenzo, partnership con Crédit Agricole per acquisto in leasing di yacht

editato in: da

(Teleborsa) – Sanlorenzo – operatore della nautica di lusso quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana – suggerirà Crédit Agricole Leasing Italia quale partner per l’acquisto in leasing di yacht e superyacht ai propri clienti europei, “ai quali verranno riservati un servizio su misura e condizioni dedicate”. La partnership con la banca è stata annunciata in concomitanza con il Salone Nautico di Genova, durante il quale gli operatori del settore concludono da sempre importanti affari.

Per Sanlorenzo si tratta di un ulteriore passo per migliorare i servizi finanziari offerti ai clienti. Nel 2020 ha infatti creato “High-End Services”, una divisione interamente focalizzata sulla proposta di una gamma di servizi a 360°: leasing/finanziamenti su misura, Sanlorenzo Charter Fleet, Sanlorenzo Timeless (servizio di refit e restyling) e corsi per gli equipaggi con la Sanlorenzo Academy.



“High-End Services inverte la logica dal trovare i clienti giusti per il prodotto offerto al trovare il prodotto ed i servizi giusti attesi dai nostri esigenti armatori, che richiedono una personalizzazione che superi il bene acquistato – ha dichiarato Carla Demaria, Consigliere Delegato, a capo della Divisione High-End Services di Sanlorenzo – L’accordo con Crédit Agricole Leasing Italia rappresenta una risposta concreta in questa direzione e un’ulteriore differenziazione del brand Sanlorenzo”.

“La nautica italiana ha bisogno di accordi come questi. I clienti devono potere fare affidamento su costruttori e servizi finanziari solidi – ha dichiarato Massimo Tripuzzi, direttore generale di Crédit Agricole Leasing Italia – Siamo lieti di collaborare con Sanlorenzo in questa prestigiosa partnership per valorizzare al meglio un settore fiore all’occhiello del Made in Italy”.