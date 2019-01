Sanità, revocato sciopero dei medici previsto per il 25 gennaio

editato in: da

(Teleborsa) – Era fissato per il prossimo 25 gennaio ma, in seguito all’incontro di ieri pomeriggio, definito “positivo”, tra il ministro della Salute Giulia Grillo e l’Intersindacale medica, che raggruppa i principali sindacati della dirigenza medica e sanitaria del SSN , lo sciopero dei medici del Servizio sanitario nazionale è stato revocato.

“L’incontro è andato bene. Voglio che sia chiaro che siamo tutti dalla stessa parte, ovvero di quelli che voglio tenere in piedi il Ssn” ha affermato Grillo al termine dell’incontro con i sindacati. Difronte allo stato di agitazione della categoria che rimane nonostante questa apparente “tregua”, il Ministro ha annunciato che oltre a quanto inserito nella legge di Bilancio vi è la volontà da parte del Governo ad andare incontro alle richieste dei sindacati.

Al centro della questione vi è il comma 687 della Legge di bilancio che blocca il rinnovo del contratto all’Aran. Su questo punto Grillo ha dato rassicurazioni ai medici annunciando che verrà corretto “utilizzando altri strumenti come il decreto Semplificazioni” e aggiungendo che “è stato presentato l’emendamento per rimuovere il blocco di spesa per il personale”. “C’è l’impegno a riaprire la trattativa per il 2016-2018” ha affermato soddisfatto Carlo Palermo, segretario nazionale dell’Anaao-Assomed che ha detto di aver “apprezzato molto l’impegno del ministro Grillo”.

Il secondo punto attorno al quale si è svolto il confronto è quello della Ria, la retribuzione individuale di anzianità. “Mi sono impegnata a convocare un tavolo di concertazione per capire come superare questo ostacolo” ha detto Grillo. “Un tavolo tecnico con Mef e Funzione pubblica per affrontare la questione a tutto tondo, dare risorse fondamentali e rendere attrattiva questa professione che attraversa un periodo di crisi” ha sottolineato Palermo commentando l’esito dell’incontro. I sindacati chiedono che la retribuzione di anzianità, già nello stipendio dei medici, venga “trasferita sui fondi accessori per pagare gli straordinari, le notti, i festivi” ha spiegato Palermo.

Sebbene “lo sforzo per tenere in piedi la sanità sia grandissimo – ha affermato Grillo – ora abbiamo il nuovo Patto per la Salute, dove affronteremo alcune delle tematiche come quella della riforma post laurea dei medici, che una volta abilitati possano entrare nel mondo del lavoro e formarsi lavorando”.