Sanità, Gruppo FS: campioni da analizzare per trapianti viaggeranno sulle Frecce

(Teleborsa) – Un viaggio che vale, letteralmente, una vita. Trenitalia ha firmato un accordo di collaborazione con il Centro nazionale trapianti per il trasporto dei campioni di materiale biologico che devono essere analizzati in laboratorio per poter stabilire la compatibilità tra donatore e ricevente prima di ogni trapianto. Ne dà notizia FS News, testata giornalistica online del Gruppo FS, sottolineando che quello dei campioni non costituisce il primo esempio di “trasporto speciale” affidato alle Frecce: lo scorso novembre un Frecciarossa ha trasportato da Firenze a Roma un farmaco salvavita destinato a un bambino affetto da una malattia rara, mentre a dicembre un Frecciargento ha consegnato nella Capitale un campione di plasma che doveva essere analizzato con urgenza.

Per questa importante missione, si legge, “Trenitalia mette a disposizione gratuitamente le sue Frecce per raggiungere, nel minor tempo possibile, i 15 laboratori di immunologia della Rete nazionale trapianti. La sala operativa Alta Velocità di Trenitalia si occuperà di individuare il primo treno disponibile e, una volta giunto alla stazione di arrivo, sarà il capotreno a consegnare i campioni al personale sanitario di laboratorio. In caso d’emergenza, sarà possibile allertare la Polizia ferroviaria o la Protezione Civile”.

“In un processo di donazione e trapianto il fattore tempo è fondamentale – commenta il direttore del Cnt, Massimo Cardillo – e il trasporto ferroviario offre garanzie di qualità, sicurezza ed efficacia. Siamo grati a Trenitalia per questo supporto prezioso che arricchisce la rete integrata dei trasporti a scopo trapiantologico e che rafforza l’impegno del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei quasi 9.000 pazienti in attesa di un organo”.



AL SERVIZIO DELLA SANITA’ PUBBLICA – Non solo collegare ogni giorno l’Italia da Nord a Sud. Stavolta la funzione di trasporto di Trenitalia diventa vitale. “In questi anni l’Alta Velocità di Trenitalia ha ridotto le distanze e unito i centri urbani del Paese favorendo gli spostamenti delle persone in treno. Questo accordo accorcerà i tempi di viaggio anche per i campioni biologici che saranno consegnati nel più breve tempo possibile ai laboratori che effettueranno le analisi”, sottolinea Paolo Attanasio, Direttore Divisione Lunga Percorrenza di Trenitalia.