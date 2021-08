Sanderson Farms, accordo per buy-out da 4,5 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Cargill, Continental Grain Company e Sanderson Farms (uno dei più grandi produttori di pollame negli Stati Uniti e quotata al Nasdaq) hanno raggiunto un accordo definitivo affinchè una joint venture tra Cargill e Continental Grain acquisisca Sanderson Farms per 203 dollari per azione in contanti. Ciò valuta la società 4,53 miliardi di dollari. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 30,3% rispetto al prezzo delle azioni di Sanderson Farms del 18 giugno 2021, l’ultimo giorno prima delle speculazioni dei media sulla potenziale vendita di Sanderson Farms.

Al completamento della transazione, Cargill e Continental Grain uniranno Sanderson Farms con Wayne Farms, una consociata di Continental Grain, per formare una nuova azienda privata di pollame. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2021 o all’inizio del 2022 e prevede il delisting del Nasdaq. La cordata ha impegnato capitale e debito per completare la transazione. Clint Rivers, CEO di Wayne Farms, guiderà la società combinata.