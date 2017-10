Samsung chiude un trimestre record

(Teleborsa) – Risultati entusiasmanti per Samsung Electronics nel terzo trimestre dell’anno, come preannunciato il 13 ottobre scorso quando a sorpresa l’amministratore delegato Oh-Hyun Kwon ha annunciato le proprie dimissioni. La società sudcoreana ha chiuso il periodo con un utile record di 10 miliardi di dollari, in crescita del 148% sul periodo precedente, grazie soprattutto alla vendita di memory card e del Galaxy Note 8.

In particolare, i profitti sono stati pari a 11.100 miliardi di won (9,87 miliardi di dollari) contro i 4.530 miliardi del terzo trimestre 2016.

Molto bene la divisione microchip, che ha toccato profitti operativi record per 9.960 miliardi di won, grazie alla forza della domanda.