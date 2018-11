Samsung anticipa il futuro e lancia lo smartphone pieghevole

editato in: da

(Teleborsa) – Ai rumors che si erano rincorsi con una certa insistenza nei giorni scorsi, ha fatto seguito l’annuncio ufficiale di Samsung durante la Developer conference, la conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Francisco.

L’azienda sudcoreana anticipa il futuro e lancia lo smartphone pieghevole, il cosiddetto foldable, il cui costo, secondo prime indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi attorno ai 1000 euro.

Di fatto, due prodotti in uno: smartphone e tablet. Per passare dall’uno all’altro, basta “aprire” lo smartphone come fosse un quaderno e immergersi uno schermo grande quasi il doppio.

Il device è apparso solo per pochi minuti sul palco, il tempo di incassare il boato di una platea composta quasi esclusivamente da addetti ai lavoro. L’introduzione del nuovo design delle interfacce e le caratteristiche tecniche dello schermo (Infinity Flex Display), capace di aprirsi e ampliare i pollici a disposizione, consentiranno agli utenti di utilizzare più app nello stesso momento.