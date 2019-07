Samsung, a settembre arriva Galaxy Fold pieghevole

editato in: da

(Teleborsa) – L’attesa per il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole targato Samsung, è quasi terminata. Il gruppo ha infatti annunciato che da settembre partirà la vendita dei nuovi smartphone, rimandata dopo il lancio programmato per lo scorso 26 aprilea causa di alcuni difetti agli schermi pieghevoli.

Il Galaxy Fold chiuso misura come uno smartphone da 4,6 pollici, mentre aperto è come un tablet da 7,3: il costo si aggira intorno ai 2mila euro. Al momento non è stata comunicata ancora la data per la messa in vendita in Italia.