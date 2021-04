Salzano (SIMEST): Da Nordest forte spinta a export e internazionalizzazione

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente di SIMEST, Pasquale Salzano, ha partecipato oggi alla tappa di Udine di “Top500, imprese controvento”, importante evento annuale dedicato alle imprese del Nordest.

“Il Nordest – ha dichiarato nel corso del suo intervento – rappresenta uno dei più importanti motori economici del nostro Paese e fornisce un forte contributo all’export e all’internazionalizzazione. Per questo, le imprese di quest’area che da sole, prima della pandemia, contribuivano per circa un sesto dell’export complessivo nazionale saranno chiamate a giocare un ruolo sempre più di primo piano nella ripartenza economica”.



In un mondo che si strutturerà sempre più intorno a macro-regioni economiche – prosegue Salzano – “sarà essenziale rafforzare la proiezione internazionale sui mercati più vicini e strategici. Al tempo stesso, però, sarà cruciale continuare a presidiare anche i mercati di sbocco più lontani, dove le imprese italiane sono riuscite a guadagnare importanti posizioni negli anni. È in questo ambito che la rete di promozione integrata – costituita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dagli altri attori del Sistema Paese, tra i quali ICE, Cassa Depositi e Prestiti, SACE e SIMEST – svolge un ruolo determinante, anche grazie ai nuovi strumenti di sostegno finanziario messi a disposizione dal Governo”.

In particolare, “nel suo ruolo di partner finanziario a supporto dell’internazionalizzazione, SIMEST – anche facendo leva sulle importanti sinergie di gruppo CDP – è pronta a fare la sua parte con una forte azione di sostegno alla proiezione delle imprese, soprattutto piccole e medie, sui mercati esteri più strategici”.

Un 2020 particolarmente impegnativo per SIMEST che nell’anno segnato dalla pandemia ha messo in campo “sforzi senza precedenti per contribuire alla tenuta del sistema imprenditoriale nazionale”. “Proprio durante i mesi più duri della pandemia, abbiamo registrato un forte aumento di richieste sui nostri strumenti Finanziamenti per l’internazionalizzazione – risorse agevolate, che offrono una quota a fondo perduto – anche da parte di aziende che mai si erano rivolte a SIMEST prima d’ora. Molte quelle del NordEst: delle circa 1450 operazioni per un valore di circa 300 milioni di euro presentate negli anni a SIMEST dalle aziende del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto circa il 44% è stato richiesto solo da giugno 2020 ad oggi”.

Oltre a operare con i finanziamenti – “affianchiamo le imprese italiane nei loro investimenti diretti all’estero, fornendo capitale “paziente” a medio-lungo termine come partner di minoranza esclusivamente finanziario, senza intervenire direttamente nella governance. Questa operatività sarà presto arricchita anche da un servizio di advisory istituzionale che amplierà la nostra funzione di accompagnamento sui mercati esteri delle imprese italiane”.