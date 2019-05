Salvini: pronto piano da 30 mld, flat tax su imprese e famiglie fino a 50mila euro

editato in: da

(Teleborsa) – “Con 30 miliardi, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento, studiata al dettaglio dagli economisti della Lega, riduzione fiscale e tassa piatta sui redditi delle imprese e sui redditi delle famiglie fino a 50mila euro“. E’ l’annuncio dato dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta su Facebook dai tetti del Viminale.

Per quanto riguarda lalettera di richiamo in arrivo dalla Commissione europea sui conti pubblici italiani, Salvini avverte che “è finito il tempo delle letterine, dei richiami, del ‘tu sei stato cattivo e vai dietro alla lavagna e rimani precario o disoccupato per 10 anni perché è questa la regola europea’. Riprendiamoci il diritto alla crescita e al futuro“.

Quanto alle tensioni che hanno portato oggi lo spread tra BTp e Bund a sfiorare i 290 punti base, Salvini rileva che il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi “aumenta perché qualcuno ha convenienza che l’Italia sia vincolata a regole vecchie che tengono il Paese sotto lo scacco della precarietà, dell’ansia, della paura. Speculare sulla pelle del Paese e dei suoi lavoratori. Siamo tutti uguali e figli della stessa Europa? L’economia italiana è sana e allora non si capisce perché qualcuno debba speculare”.

“Non si capisce perché – aggiunge – i titoli tedeschi siano addirittura in negativo e quelli italiani al 2% per chi li sottoscrive. Le regole hanno fallito, sulle banche, sulle imprese, il debito scende se gli italiani lavorano. E i parametri europei non siano freddi solo sulla finanza che nei dati si vede che non funzionano, il numero magico è il tasso di disoccupazione, che si deve dimezzare“.