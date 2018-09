Salvini contro l’ONU: “Prevenuti e disinformati”

editato in: da

(Teleborsa) – Matteo Salvini risponde all’ONU e lo fa senza mezze misure. In mattinata Michelle Bachelet, neo Alto commissario ONU per i diritti umani, a margine dell’apertura dei lavori del Consiglio ONU riunito a Ginevra, si era scagliata contro Italia e Austriaaccusando i due Paesi di aver preso una deriva tendente all’odio razziale.

“Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia e in Austria per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom” erano state le parole dell’ex presidentessa cilena, che ha condannato specialmente la politica di respingimento dei migranti del governo italiano, che “non risolve la questione ma è solo causa di ostilità verso persone già vulnerabili”.

Come detto non si è fatta attendere la reazione di Matteo Salvini, secondo cui l’Organizzazione è “prevenuta e disinformata” nei confronti dell’Italia. Il vicepremier lancia anche un monito: “‘L’ONU costa miliardi di euro e l’Italia dà più di 100 milioni all’anno di contributi. Ragioneremo con gli alleati sull’utilità di continuare a dare questi soldi”. Il ministro dell’Interno ha affermato inoltre che l’Italia ha accolto “oltre 700 mila immigrati clandestini senza aver ricevuto alcun ausilio” e di non accettare critiche “da un’Organizzazione che ha al suo interno Paesi che permettono torture e disparità tra uomo e donna”.