Salvini a TLB: “Con hub Milano Rogoredo più sicurezza e posti di lavoro”

editato in: da

(Teleborsa) – Più sicurezza, più posti di lavoro, più viaggiatori contenti. Sono questi per il vicepremier Matteo Salvini gli effetti del nuovo hub ferroviario di Milano Rogoredo, presentato oggi dal Gruppo FS Italiane. Una infrastruttura completamente ripensata e potenziata, dai servizi ai clienti alla sicurezza, per soddisfare l’aumento della domanda che deriverà dal la chiusura dell’aeroporto di Linate.

In occasione della presentazione del nuovo hub da parte dei vertici di FS Italiane, Teleborsa ha intervistato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha parlato anche del recupero del “Boschetto” e dell’operazione “Droga zero”.

Hub di Rogoredo significa sicurezza?

“Significa un nuovo posto di Polizia Ferroviaria con 19 donne e uomini della Polizia di Stato, tre carabinieri in più e altri quattro in arrivo, dodici militari, meno 30% di reati sulla rete ferroviaria lombarda, quindi significa viaggiare meglio, in sicurezza. Calano nel 2019 furti e rapine quindi mi sembra che i lavoratori e i viaggiatori siano contenti”.

Rogoredo è tristemente nota per il Boschetto

“Anche qua c’è un’operazione di intervento edilizio e recupero architettonico, ma soprattutto ci deve essere una lotta allo spaccio di droga. Noi della Lega l’abbiamo chiamata Droga Zero, per prevedere la galera certa per gli spacciatori”.