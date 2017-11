Salvatore Ferragamo, utile netto in calo nei nove mesi

(Teleborsa) – Ricavi stabili ma redditività in calo per Salvatore Ferragamo nei primi nove mesi dell’anno. I conti approvati oggi 14 novembre mostrano ricavi a un miliardo di euro con una lieve flessione dello 0,9% rispetto ai 1.014 milioni di euro riportati al 30 settembre 2016.

Il Risultato Operativo (EBIT) a 115 milioni di euro (-32,2% rispetto ai 170 milioni di euro al 30 settembre 2016).

L’utile Netto del periodo: 79 milioni di euro mostra un calo del 28,3% rispetto ai 110 milioni di euro al 30 settembre 2016.

Migliora la posizione finanziaria, che è positiva per 100 milioni di euro, rispetto ai 119 milioni rispetto al giugno scorso.

Per quanto riguarda le previsioni, l’anno in corso si conferma per il Gruppo Salvatore Ferragamo un periodo di transizione attraverso l’implementazione di interventi e iniziative strategiche di ampio respiro, estese alle principali aree aziendali.