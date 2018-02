Salvatore Ferragamo in pole position a Piazza Affari

(Teleborsa) – Giornata no per i mercati europei e per Piazza Affari dove brilla Salvatore Ferragamo che fa un balzo del 3% a 23,27 euro. Ieri 27 febbraio, l’A.D. Poletto ha annunciato che il prossimo 8 marzo concluderà il suo mandato. In quella stessa data ci sarà l’approvazione del bilancio 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Salvatore Ferragamo. Tuttavia, l’esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 23,86 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 22,85. All’orizzonte è prevista un’evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 22,26.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)