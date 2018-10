Salvare eventuali banche a rischio? No comment della Commissione Ue

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione europea sceglie la strada del silenzio e non commenta le assicurazioni rilasciate nei giorni scorsi da esponenti del governo italiano secondo cui, se sarà necessario, in caso di crisi bancaria ci sarà un intervento per salvare gli istituti di credito a rischio nel Paese.

Questa la posizione espressa dalla portavoce Natasha Bertaud, interrogata in proposito oggi a Bruxelles durante il briefing dell’Esecutivo comunitario, che si è infatti limitata a ricordare la situazione riguardo alla manovra finanziaria italiana.

“La posizione della Commissione – ha detto ai giornalisti – non è cambiata: abbiamo inviato un parere al governo italiano, chiedendo di presentare un nuovo piano di bilancio rivisto entro tre settimane, e siamo sempre in attesa”.

Quanto alle banche, Bertaud ha sottolineato, appunto, di non avere nulla da aggiungere.