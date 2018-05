Salute, ENEA destina 5 per mille a robotica per bambini affetti da autismo

editato in: da

(Teleborsa) – ENEA ha scelto di destinare il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest’anno allo sviluppo dell’intelligenza artificiale del robot NAO, un piccolo umanoide alto 60 cm che sarà utilizzato per incrementare le capacità socio-comunicative dei bambini affetti da autismo ospiti del Centro “Pesci Rossi” di Triggiano (Bari).

Il percorso terapeutico prevede un’interazione a tre, in cui il robot aiuta il bambino autistico a relazionarsi con un altro essere umano, che può essere il terapeuta, un genitore, un insegnante o un altro bambino.

“Nel corso degli ultimi anni, il numero dei casi di autismo infantile è aumentato notevolmente, anche per la migliorata capacità dei medici di diagnosticare la malattia. L’uso di un robot, che suscita in questi bambini grande interesse e una forte volontà di interagire – spiega Andrea Zanela, ricercatore ENEA del Laboratorio Intelligenza Distribuita e Robotica per l’Ambiente e la Persona – può attivare dei comportamenti sociali positivi funzionali alla loro crescita socio-comunicativa”.