Salta taglio pensioni sindacalisti: M55 ritira emendamento. Ma ci sarà

(Teleborsa) – Salta, almeno per ora, il più volte annunciato taglio alle pensioni dei sindacalisti. Il Movimento 5 Stelle ha infatti ritirato l’emendamento al “decretone”, che introduce quota 100 e reddito di cittadinanza, all’esame della commissione Lavoro del Senato.

La proposta prevedeva di rivedere il conteggio dei contributi figurativi negli anni di aspettativa per attività sindacale e il progressivo ricalcolo contributivo dell’assegno per chi già percepisce un trattamento pensionistico con il vecchio sistema retributivo.

MA CI SARA’ – Non si tratta, però, di una marcia indietro. “Il ritiro dell’emendamento sul taglio delle pensioni d’oro ai sindacalisti non rappresenta un ripensamento politico ma la volontà di garantire una misura che sia inappuntabile”. Lo chiarisce il Sottosegretario al Lavoro, Claudio Cominardi. “L’emendamento sarà riformulato e ripresentato. Resta intatta la volontà di intervenire su un privilegio non tollerabile”, conclude.