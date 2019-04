Salone Risparmio, inaugura domani al Mico di Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Apre domani, 2 aprile, l’atteso appuntamento con il Salone del Risparmio 2019. La tre giorni milanese esaminerà i mutamenti che stanno rivoluzionando il rapporto tra finanza, economia e rispetto per gli equilibri naturali e sociali, con un occhio sempre vigile rivolto agli investimenti sostenibili e responsabili.

Ad inaugurare l’evento sarà il Presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, il quale darà anche il benvenuto al Ministro dell’Economia Giovanni Tria, presente per una plenaria dedicata alle tematiche ambientali, sociali e di governance, su cui si fonda la sensibilità da parte delle istituzioni e del mondo del risparmio gestito e della consulenza.

I riflettori del Salone, nella prima giornata, saranno puntati sugli Esg (Enviromental, Social and Governance) e sull’intervento di Adam Jonas, managing director e leader del team di ricerca Global Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley, il quale analizzerà le implicazioni del rapporto tra investimenti ‘etici’, finanza ed economia, assieme al professore del Mit-Massachusetts Institute of Technology di Boston, Carlo Ratti, che approfondirà il tema della mobilità e delle città sostenibili.

Il 3 aprile è la volta di sviscerare la tematica del risparmio responsabile e inclusivo, con una conferenza dal titolo “Diversità e inclusione: una sfida per il settore del risparmio gestito”, per fare il punto sul livello attuale di diversity nell’industria e per condividere un percorso virtuoso che miri all’adozione di politiche che garantiscano parità di trattamento anche nello sviluppo di carriera.

A chiudere poi il sipario dell’evento, nella giornata conclusiva aperta al pubblico, sarà dato spazio ai temi della distribuzione e del risparmio consapevole. Al Commissario Consob, Paolo Ciocca, spetta infine il compito di tracciare il punto di vista del regolatore degli indicatori Esg: da requisiti di compliance al vantaggio competitivo.

Per ora, ad un giorno dall’inaugurazione, il Salone vede già sancita la partecipazione di 14.500 iscritti, oltre 150 marchi presenti e 15 mila visitatori attesi.