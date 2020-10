Salone Nautico di Genova, è ancora sold-out nonostante la pandemia

editato in: da

(Teleborsa) – Il Salone Nautico di Genova fa ancora sold-out, confermando il successo della 60esima edizione, nonostante le restrizioni imposte dal Covid-19.

L’unico Salone Nautico in Europa nel periodo dell’emergenza Covid-19 proseguirà fino a domani, sia nella versione “in presenza” che con le dirette in streaming sul sito internet. Per favorire il distanziamento e consentire la gestione dei flussi dei visitatori, sono state introdotte isole galleggianti per ospitare una parte degli stand, trasferiti sull’acqua.

Diverse le novità di questa edizione. Oltre a confermare i più importanti espositori italiani ed esteri, questa edizione ha attirato nuovi marchi. Tra le nuove presenze 2020 ci sono Antonini Navi, Arcadia, Cantiere Franchini, Cetera, Comitti, De Antonio Yachts, Delphia, Evo Yachts, Explorer Yacht Gulf Craft, Fabbrica Italiana Motoscafi, Gruppo Ferretti con la FSD – Ferretti Security Division, Nadir Yachts, Sea Infinity Yachts, Sea Ray, Steeler Yachts, Terranova Yachts.

È stata creata un’area dedicata alle superboat, cioè le imbarcazioni pneumatiche di alta gamma (gommoni) . Ad interpretare l’avvio di questo nuovo progetto per un segmento di mercato sempre più di tendenza, sono gli ultimi modelli dei brand Anvera, Magazzù, Pirelli e Sacs.

È stato assegnato per la prima volta il “Design Innovation Award”, il nuovo premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici con l’obiettivo di sostenere e incoraggiare l’eccellenza della nautica e valorizzare l’innovazione promossa dagli espositori attraverso i loro più recenti prodotti.

Il Salone Nautico sta fungendo anche da palcoscenico per la prima “partenza” ufficiale di Genova The Grand Finale, la tappa conclusiva del giro del mondo a vela The Ocean Race edizione 2022-23, che è stata presentata a operatori, aziende, media e al grande pubblico con diversi eventi nel corso della settimana.

L’impatto economico dell’evento per la città sarà di 50 milioni di euro, secondo gli organizzatori. Il Salone di Genova accoglie ogni anno gli operatori del settore e gli appassionati del mare con oltre 200mila metri quadrati tra terra e acqua a disposizione. L’anno scorso la manifestazione aveva attirato 188mila visitatori (+8% rispetto al 2018), oltre 1000 imbarcazioni, 986 brand esposti e 28 Paesi rappresentati.