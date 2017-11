Salini Impregilo si aggiudica con Lane nuovo contratto negli States

(Teleborsa) – The Lane Construction Corporation, controllata statunitense di Salini Impregilo, si è aggiudicata in Florida un nuovo contratto da 134,6 milioni di dollari, per realizzare una sezione della Suncoast Parkway 2, la nuova autostrada nell’area a nord di Tampa.

La Suncoast Parkway 2, anche nota come SR 589, sarà una strada a pedaggio a quattro corsie e ad accesso limitato, che si estenderà a nord per 13 miglia dall’esistente Suncoast Parkway, parte di un corridoio regionale della costa occidentale della Florida. Il progetto include la realizzazione di 15 ponti.

La Suncoast Parkway 2 avrà un importante impatto in termini di sostenibilità, in quanto permetterà di ridurre i tempi di percorrenza e quindi le emissioni inquinanti nella rete stradale esistente tra la Contea di Citrus e la Regione di Tampa Bay.

I lavori avranno inizio nei primi mesi del 2018 e verranno completati in circa 48 mesi.

Salini Impregilo con Lane ha una consolidata presenza in Florida da decenni, avendo già completato negli ultimi 20 anni più di 450 progetti e impianti.