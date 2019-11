Salini Impregilo, partecipa a rinnovo edifici ONU a Ginevra

editato in: da

(Teleborsa) – CSC Impresa Costruzioni, Gruppo Salini Impregilo, partecipa al rinnovo degli edifici storici del Palais des Nations delle Nazioni Unite a Ginevra, un progetto del valore complessivo di circa 270 milioni di franchi svizzeri (circa 245 milioni di euro).

CSC, in joint venture con CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e Italiana Costruzioni, eseguirà lavori, per circa 60 milioni di euro, per la ristrutturazione del centro delle Nazioni Unite, secondo per grandezza solo alla sede mondiale di New York. Gli edifici storici saranno completamente rinnovati, dando priorità alla tutela del patrimonio storico del Palais des Nations, modernizzando il palazzo principale e il sistema di supporto per le conferenze, migliorando gli aspetti relativi alla sicurezza del lavoro e all’accessibilità. I lavori, che saranno svolti con il centro in piena attività, prevedono l’ottimizzazione degli spazi degli uffici, il miglioramento dell’efficienza energetica e la rimozione di materiali dannosi utilizzati nella costruzione del centro.

Costruito tra il 1929 e il 1936 per la Società delle Nazioni, precursore delle Nazioni Unite, il Palais des Nations è uno dei centri diplomatici più attivi al mondo, con 34 sale conferenze, ospitando circa 12.000 incontri all’anno per oltre 75.000 delegati e 100.000 visitatori.