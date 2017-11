Salini Impregilo, P. Salini: “Il Venezuela non pesa sul fatturato”

(Teleborsa) – Il Venezuela non ha alcun peso sui ricavi del gruppo Salini Impregilo.

Lo ha messo in chiaro l’Amministratore Delegato della big delle costruzioni, Pietro Salini, a margine di un evento, a proposito della grave crisi che sta vivendo il Paese latinoamericano.

“Siamo sempre là, da 5-6 anni. Stiamo andando avanti, abbiamo un track record di recupero di tutte le somme da tutti i Paesi del mondo che è assoluto, cioè abbiamo il 100% di successo. Ci sono dei momenti in cui bisogna aspettare e dei momenti in cui si raccolgono i risultati. Il peso del Venezuela sul nostro fatturato vale zero”, ha affermato.

Fonti della società hanno spiegato che già dal 2016 Salini Impregilo aveva chiarito che il Venezuela non avrebbe sviluppato ricavi e che di conseguenza non erano attesi incassi, mentre rimangono dei crediti che andranno valutati. Quanto al fatto che l’Iran sia finito tra i Paesi che stanno andando ad allungare la lista Usa degli “Stati canaglia”, con conseguenti limitazioni del raggio di operatività del gruppo italiano, Salini ha replicato: “Siamo un’impresa che fa gran parte del suo fatturato negli USA, quindi siamo naturalmente molto attenti a quello che il governo statunitense pensa degli altri Paesi del mondo. Facendo più del 30% negli States, dobbiamo stare molto attenti a considerare le necessità politiche del Paese che ci ospita e che ci fa fare tanto nella Nazione. Siamo molto rispettosi di questo. Ci sono molti Paesi nel mondo dove possiamo operare: siamo presenti in 55 nazioni, quindi non è un problema se dobbiamo fare a meno di una”.