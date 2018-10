Salini Impregilo, nuovo contratto per una linea del Grand Paris Express

editato in: da

(Teleborsa) – Salini Impregilo vince un nuovo contratto da 718,8 milioni di euro per la costruzione di un ulteriore tratto del Grand Paris Express, la più grande iniziativa di mobilità sostenibile in Europa.

La futura linea 16, di cui Salini Impregilo ha vinto il contratto per la realizzazione del lotto 2, servirà numerosi comuni delle aree a nord e ad est della grande area metropolitana Grand Paris. I lavori previsti comprendono lo scavo di 11,1 chilometri di tunnel e la costruzione di quattro stazioni (Aulnay, Sevran- Beaudottes, Sevran-Livry et Clichy-Montfermeil), oltre ad 11 opere ausiliarie.

Almeno il 20% del valore totale del contratto sarà assegnato a subappaltatori locali e, oltre alla formazione che sarà erogata a lavoratori e quadri locali, si prevede una particolare attenzione per il tema della inclusione di categorie svantaggiate, per un minimo del 5% del totale delle ore lavorate per il lotto.

A marzo 2018 Salini Impregilo, in joint venture con Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, ha vinto a Parigi, sempre nell’ambito del Grand Paris Express, un contratto da 203 milioni di euro per l’estensione della linea 14 del Grand Paris Express fino all’aeroporto di Orly.