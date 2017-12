Salini Impregilo, nuovi contratti per 490 milioni di dollari

(Teleborsa) – Nuove commesse per Salini Impregilo.

Il gruppo attivo nel settore delle infrastrutture si è aggiudicato contratti per un valore complessivo di 490 milioni di dollari in Oman, Abu Dhabi e negli Stati Uniti, rafforzando il posizionamento del Gruppo a livello globale nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse, e la sua leadership nei settori acqua e trasporti.

Salini Impregilo entra nel mercato dell’Oman con Fisia Italimpianti, società del Gruppo, aggiudicandosi un contratto del valore di 100 milioni di dollari per un impianto di dissalazione da realizzare in joint venture con la società Abengoa per il cliente ACWA Power, Lead Developer privato saudita, insieme agli altri due developers, Veolia e Dhofar International for Investment and Development Co SAOG.

Ad Abu Dhabi Salini Impregilo si aggiudica un contratto del valore di 200 milioni di dollari per la progettazione e la realizzazione di un collegamento stradale attraverso due isole di Abu Dhabi, per collegare il Capital District e il Central Business District, per cui la capitale degli Emirati Arabi Uniti ha previsto un piano di sviluppo entro il 2030, come stimolo per la sua crescita economica.

Negli Stati Uniti Lane Construction, controllata del Gruppo Salini Impregilo, si aggiudica due contratti nel settore strade in Virginia, del valore complessivo pari a 190 milioni di dollari. I contratti rafforzano la presenza del Gruppo nel mercato statunitense ed enfatizzano ancora una volta la sua leadership nel settore strade ed autostrade del paese.