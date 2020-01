Salini Impregilo, mandato a banche per bond da impiegare per offerta scambio

editato in: da

(Teleborsa) – Salini Impregilo ha incaricato un pool di banche di organizzare un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, per una potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso.

Le banche sono Banca Akros, Banco BPM, Banca IMI, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit Bank operano in qualità di Joint Lead Managers e BBVA, Equita SIM e MPS Capital Services Banca per le Imprese in qualità di Co-Managers.

In particolare, le nuove Obbligazioni sono destinate ad essere oggetto di un’offerta di scambio con le obbligazioni in circolazione “600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021” (le Obbligazioni 2021 ) e potranno anche essere offerte, in

parte, in sottoscrizione a nuovi investitori.

I proventi delle Nuove Obbligazioni non oggetto di scambio saranno utilizzati per il rifinanziamento di debito bancario attualmente in essere.

Ricorrendone le condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita nel corso del corrente mese di gennaio 2020. Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso Euronext Dublin, stessa sede di quotazione delle Obbligazioni 2021.