Salini Impregilo, interamente sottoscritto aumento capitale

(Teleborsa) – Salini Impregilo ha emesso 400 milioni di nuove azioni ordinarie per un ammontare complessivo di 600 milioni (comprensivo di sovraprezzo) e l’aumento di capitale per l’avvio di Progetto Italia che “risulta essere completamente sottoscritto e versato”.

Lo rende noto lo stesso general contractor, con una nota, in cui segnala “a fini di mera completezza informativa” che “nel contesto dell’aumento di capitale sono state emesse esclusivamente azioni ordinarie e non sono state, invece, emesse azioni di categoria speciale ‘B’, non essendo ricorsi i presupposti per l’emissione di queste ultime ai sensi dell’art. 36 dello statuto sociale approvato dall’assemblea straordinaria dello scorso 4 ottobre”.