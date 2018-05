Salini Impregilo guarda al Medio Oriente

editato in: da

(Teleborsa) – Sguardo verso oriente per Salini Impregilo. La società punta a consolidare ulteriormente la sua presenza nei paesi asiatici, confermando la partecipazione a gare per un valore complessivo di circa tre miliardi di dollari.

Circa un miliardo la stima complessiva del progetto The Avenues a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, che prevede la creazione di un complesso con un centro commerciale, due torri residenziali, due alberghi e una torre che ospiterà uffici e servizi sanitari.

Per rafforzare la presenza del Gruppo in Medio Oriente, è prevista la partecipazione a due gare del valore di più di due miliardi di dollari in Qatar. I due progetti riguardano l’ampliamento di due linee metropolitane di Doha, a conferma del forte valore di Salini Impregilo nel settore della mobilità cittadina.

Bene il titolo Salini Impregilo a Milano, che guadagna il 2,15%.