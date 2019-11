Salini Impregilo, Galleria del Brennero: superato 70% scavi lotto meridionale

editato in: da

(Teleborsa) – Completato il 70% dei lavori di scavo previsto dal lotto più meridionale della galleria di base del Brennero che vede impegnata Salini Impregilo nel raggruppamento con Strabag, Consorzio Integra e Collini. Il lotto denominato “Sottoattraversamento del fiume Isarco” ha superato, come comunica il gruppo attraverso una nota ufficiale, la metà dei lavori previsti.

Ad oggi, infatti, sono stati scavati 3.800 metri dei 5.400 totali. Salini Impregilo, assieme alle imprese consorziate, sta procedendo con le opere di consolidamento e scavo delle due gallerie in direzione nord e delle quattro di sottoattraversamento del fiume, opere di grande complessità, dovendo passare al di sotto del fiume Isarco, dell’autostrada A22, della strada statale SS12 e della linea ferroviaria del Brennero, ricompresa nel tratto Monaco-Verona.

La Galleria – si legge ancora – che con i suoi 64 km totali diverrà il collegamento ferroviario in sotterraneo più lungo al mondo, rappresenta l’elemento centrale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T e migliorerà le possibilità di trasporto ferroviario nel cuore dell’Europa.

Oltre al lotto “Sottoattraversamento Isarco”, il Gruppo Salini Impregilo è impegnato anche nei lavori del lotto “Tulfes – Pfons”, in Austria. Nel progetto lavora anche Astaldi, impegnata nel lotto “Mules 2-3”, e coinvolta dal Gruppo in Progetto Italia, dall’industria industriale di sviluppo delle strutture in Italia.

(Foto: Michal Pech on Unsplash)